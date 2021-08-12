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“البيئة” تحذر من إنشاء بحيرات صناعية في المزارع للترفيه أو الاستثمار

“البيئة” تحذر من إنشاء بحيرات صناعية في المزارع للترفيه أو الاستثمار
http://almnatiq.net/?p=1013302
المناطق - الرياض:

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الخميس)، أن إنشاء البحيرات الصناعية في المزارع بغرض الاستثمار أو الترفيه يُعد مخالفة لنظام المياه ولائحته التنفيذية، وأنها تسعى إلى الحفاظ على مصادر المياه، وضمان استدامتها، وترشيد استهلاكها ومنع إساءة استخدامها.

وردّت على مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر إنشاء بعض المواطنين بحيرات صناعية في مزارعهم، مبينة أن تلك المشاريع تُعد هدراً كبيراً للمياه واستخداماً لها في غير المجال المرخصة له.

وأشارت إلى أنها لا تمنح رخصاً لحفر الآبار لإنشاء البحيرات الصناعية والترفيهية أو الاستثمارية في بلد موارده المائية غير المتجددة محدودة.

ولفتت الوزارة إلى أنها لن تتهاون في تطبيق لوائح النظام على أصحاب تلك المشاريع وفرض عقوبات وغرامات قد تصل إلى سحب رخصة استخدام المياه الجوفية في حال تكرار المخالفة، حفاظاً على الموارد المائية غير المتجددة.

ونوهت إلى إمكانية استخدام المياه المعالجة أو مياه الرجيع لمثل تلك المشاريع بعد موافقة الجهات المختصة.

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