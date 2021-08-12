نائب أمير حائل يدشّن مبادرة “تلبية” في المنطقة

المناطق - واس:

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس مجلس شباب المنطقة, اليوم عن بعد, مبادرة “تلبية” و برنامج (رؤية المملكة 2030 وشبابنا) .

وتسعى مبادرة تلبية للإسهانم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م من خلال نموذج عمل توعوي استثماري مبتكر مبني على إستراتيجية شمولية تكاملية رقمية تسهم في دعم الجهود المبذولة وتخلق الفرص للقطاع الخاص وتفعّل دور المواطن والمقيم وتحفز البنوك والجهات المانحة على تفعيل المسؤولية الاجتماعية؛للنهوض بالقطاع غير الربحي واستدامته بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

وعدّ أمين مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي التدشين امتدادًا لدعم سموه الكريم للمبادرات النوعية التي تسهم في دعم شباب حائل وتهيئتهم للإسهام في خدمة المنطقة والوطن والعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، مؤكداً أن انطلاق أعمال برنامج رؤية المملكة 2030 وشبابنا بالتعاون بين مبادرة تلبية ومجلس شباب منطقة حائل يأتي بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للشباب.