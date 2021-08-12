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أمانة عسير تُطلق حملة «صوّر وأرسل» عبر تطبيق «بلدي»

أمانة عسير تُطلق حملة «صوّر وأرسل» عبر تطبيق «بلدي»
http://almnatiq.net/?p=1013313
المناطق - عسير:

أطلقت أمانة منطقة عسير حملة «صوّر وأرسل»، التي تهدف من خلالها إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتهدف الأمانة من هذه الحملة إلى توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري بالمحافظة على نظافة الأماكن، والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوّه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق بلدي. وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي تساهم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن برنامج جودة الحياة والذي يعمل على تطوير القطاع البلدي، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة بهدف تأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوّار المملكة، بمشاركة الأمانات على مستوى المملكة.

وتحرص أمانة عسير على معالجة مختلف مظاهر التشوّه البصري من خلال منظومة العمل البلدي المميزة لديها. وقد شملت بلاغات تحسين المشهد الحضري عدة تصنيفات منها النظافة العامة، حواجز الحفريات، حفر الشوارع، أعمدة الإنارة، الأرصفة المتهالكة. يُذكر أن خدمة بلاغات تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق بلدي، تشمل جميع مدن المملكة ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط: https://balady.gov.sa من مختلف الأجهزة الذكية.

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