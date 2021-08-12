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أمطار على منطقة الباحة

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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1013327
المناطق - الباحة:

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بمواقع بقطاع السراة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق والحجرة والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، ارتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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