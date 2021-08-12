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جامعة جازان تخصص 7 مراكز لقاحات متنقلة لطلبة التعليم العام

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جامعة جازان تخصص 7 مراكز لقاحات متنقلة لطلبة التعليم العام

جامعة جازان تخصص 7 مراكز لقاحات متنقلة لطلبة التعليم العام
http://almnatiq.net/?p=1013331
المناطق - جازان:

وزعت جامعة جازان سبعة مراكز متنقلة لتقديم لقاحات فيروس كورونا، على عدد من المدارس لإدارتي تعليم جازان وصبيا.
وأوضح مشرف الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى، أن المراكز المتنقلة تأتي ضمن الحملة الوطنية لتحصين أفراد المجتمع بلقاح كورونا، وتهدف لتوسيع نطاق المناعة المجتمعية وتحقيق العودة الآمنة لمنسوبي التعليم بالمنطقة، مشيراً إلى أنها تستقبل الطلاب خلال الفترة المسائية من 3 عصراً وحتى 10 مساءً ، إضافة إلى مركز اللقاحات بمقر المستشفى الجامعي الذي يوفر 106 عيادات، ويقدم خدماته لأفراد المجتمع ولمنسوبي الجامعة ولطلبة التعليم العام كافة من خلال مسارات خاصة لتلقي اللقاح بكل يسر وسهولة.

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