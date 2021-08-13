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رئيس الوزراء الموريتاني يزور المسجد النبوي

رئيس الوزراء الموريتاني يزور المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=1013334
المناطق - واس:

زار رئيس الوزراء بالجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد بلال مسعود اليوم، المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه – رضوان الله عليهما -.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، مساعد قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني، وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ومدير المراسم الملكية بالمنطقة.

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