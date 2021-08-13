وزير الخارجية يٌؤكد وقوف المملكة إلى جانب الجزائر خلال موجة الحرائق

وزير الخارجية يٌؤكد وقوف المملكة إلى جانب الجزائر خلال موجة الحرائق

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وزير الخارجية يٌؤكد وقوف المملكة إلى جانب الجزائر خلال موجة الحرائق

وزير الخارجية يٌؤكد وقوف المملكة إلى جانب الجزائر خلال موجة الحرائق
http://almnatiq.net/?p=1013352
المناطق - واس:

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية رمطان لعمامرة.

وأكد سموه خلال الاتصال، على وقوف المملكة حكومةً وشعباً إلى جانب الجزائر في هذه الأوقات العصيبة التي تمر به جراء موجة الحرائق التي اجتاحت عدة مناطق في الجزائر.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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