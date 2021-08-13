برامج تدريبية عن إدارة الحشود وصناعة القادة بـ”تنمية الرياض”

المناطق - الرياض:

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الاسبوعين الماضيين برنامجين تدريبيين بعنوان”صناعة القادة في المسؤولية الاجتماعية” و”ادارة الحشود والفعاليات” امتد كل واحد منهما لأكثر من يومين.



وتناولت في محاورهما مفهوم إدارة الحشود وأهمية وجودها لدى مؤسسات تنظيم الفعاليات والمهارات الواجب توافرها في العاملين بإدارة الحشود بالاضافة إلى شرح أهم صفات القيادة في مجال المسؤولية الاجتماعية وكيفية تأهيل الكوادر في القيادات للمسؤولية الاجتماعية وصاحب البرنامجين عروض مرئية وتطبيقات عملية كما فتح المجال خلالها للحوار والاجابة على استفسارات الحضور.

وتأتي هذه البرامج والدورات كإحدى ثمار الاتفاقيات والشراكات المجتمعية التي عقدتها ادارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض والتي تسعى من خلالها الى مد جسور التواصل مع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الغير ربحي لتبادل الخبرات وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين في كافة القطاعات.