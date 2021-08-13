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ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الأمطار الغزيرة في تركيا إلى 17

ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الأمطار الغزيرة في تركيا إلى 17
http://almnatiq.net/?p=1013358
المناطق - واس:

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في تركيا إلى 17 وفاة، بعد أن جرفتهم السيول التي اجتاحت العديد من المناطق الواقعة على شواطئ البحر الأسود.
وأوضحت الوكالة الحكومية التركية المسؤولة عن الكوارث الطبيعية، أن 15 مواطناً لقوا حتفهم في مقاطعة كاستامونو، وشخصين آخرين في منطقة سينوب. فيما جرى الإبلاغ عن فقدان شخص.
مما يذكر أن مستوى المياه ارتفع في بعض المدن إلى أربعة أمتار، وتحولت شوارع بأكملها إلى سيول جرفت سيارات وإشارات مرورية، ليضطر رجال الإنقاذ إلى إخلاء مستشفى يضم 45 مريضاً، أربعة منهم في العناية المركزة، في المنطقة المحيطة بمدينة سينوب الساحلية.

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