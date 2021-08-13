كلية الطب بجامعة الملك خالد تختتم برنامج التدريب الصيفي الدولي

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اختتمت كلية الطب بجامعة الملك خالد مؤخراً، البرنامج التدريب الصيفي الدولي – عن بعد – لطلاب وطالبات الكلية للعام الجامعي 1442هـ، بحضور عميد كلية الطب الدكتور سليمان بن محمد الحميد، ووكيل الكلية للشؤون الأكاديمية الدكتور عايض الشاطي.



وأوضح رئيس قسم صحة الطفل المشرف على البرنامج الدكتور علي آل سهيل، أن البرنامج الذي أقيم بالتعاون مع كلية رولنز للصحة العامة بجامعة إيموري بالولايات المتحدة الأمريكية, على مدى خمسة أسابيع, شارك فيه 33 طالباً وطالبة، تدربوا خلاله على أساسيات ومهارات البحث العلمي, وكتابة المقترحات البحثية, من خلال محاضرات وورش عمل مختلفة .

