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ولي العهد يستعرض مع الرئيس البرازيلي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

ولي العهد يستعرض مع الرئيس البرازيلي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها
http://almnatiq.net/?p=1013371
المناطق - الرياض

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.
واطمأن سموه خلال الاتصال على صحة فخامته، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، فيما عبر فخامته عن شكره لسموه على مشاعره النبيلة.
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.

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