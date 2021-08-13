احدث الأخبار

واشنطن: لا خطط لاستخدام مطار كابل كقاعدة لشن ضربات جوية في أفغانستان
دولي
 موجات الحر تشعل أكثر من 500 حريق في إيطاليا وترفع خطرها في إسبانيا والبرتغال
دولي
 الجيش المصري يقضي على 13 مسلحاً في سيناء
دولي
 ولي العهد يستعرض مع الرئيس البرازيلي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها
أبرز المواد
 رئيس المنظمة الدولية للإبل: مستقبل الإبل ونشر الموروث الثقافي لها بين شباب العالم .. هدف إستراتيجي للمنظمة
دولي
 سفينة ترفع علم بريطانيا في اليونان وإنقاذ جميع ركابها
دولي
 دراسة تكشف عن وجبة فطور فعالة في حرق الدهون وفقدان الوزن
صحة
 جامعة الملك خالد تضع أطر الدراسة الآمنة للعام الدراسي المقبل
أبرز المواد
 كلية الطب بجامعة الملك خالد تختتم برنامج التدريب الصيفي الدولي
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الأمطار الغزيرة في تركيا إلى 17
أبرز المواد
 برامج تدريبية عن إدارة الحشود وصناعة القادة بـ”تنمية الرياض”
أبرز المواد
 وزير الخارجية يٌؤكد وقوف المملكة إلى جانب الجزائر خلال موجة الحرائق
أبرز المواد
واشنطن: لا خطط لاستخدام مطار كابل كقاعدة لشن ضربات جوية في أفغانستان

واشنطن: لا خطط لاستخدام مطار كابل كقاعدة لشن ضربات جوية في أفغانستان

دولي
موجات الحر تشعل أكثر من 500 حريق في إيطاليا وترفع خطرها في إسبانيا والبرتغال

موجات الحر تشعل أكثر من 500 حريق في إيطاليا وترفع خطرها في إسبانيا والبرتغال

دولي
الجيش المصري يقضي على 13 مسلحاً في سيناء

الجيش المصري يقضي على 13 مسلحاً في سيناء

دولي
ولي العهد يستعرض مع الرئيس البرازيلي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

ولي العهد يستعرض مع الرئيس البرازيلي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

أبرز المواد

موجات الحر تشعل أكثر من 500 حريق في إيطاليا وترفع خطرها في إسبانيا والبرتغال

موجات الحر تشعل أكثر من 500 حريق في إيطاليا وترفع خطرها في إسبانيا والبرتغال
http://almnatiq.net/?p=1013376
المناطق - وكالات

دخلت إسبانيا والبرتغال موجة حر من المرجح أن تستمر حتى الاثنين، مع وجود أخطار عالية لاندلاع حرائق في معظم شبه الجزيرة، فيما يكافح عناصر الإطفاء الإيطاليون في أكثر من 500 حريق ناتجة عن القيظ.
وأوضحت وزارة التحوّل البيئي الإسبانية في تغريدة أنها أرسلت “ست آليات جوية لمكافحة الحرائق” في أراغون وريوخا وكاتالونيا، حيث بدا حريق كاتالونيا الأكثر خطورة، خاصةً أنّه يؤثر على منطقة غابات محمية تبلغ مساحتها 41 هكتاراً على شواطئ منطقة طركونة.
وفي إسبانيا كما في البرتغال المجاورة، أصبح خطر اندلاع الحرائق أمراً مقلقاً للغاية، فيما يشهد حوض البحر الأبيض المتوسط حرائق واسعة النطاق خصوصاً في اليونان، وهذه الأخطار ناتجة عن موجة قيظ قد تصل خلالها درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية على الأقل حتى الاثنين في معظم أنحاء شبه الجزيرة، مع درجات حرارة أعلى في مناطق أخرى.

روابط ذات صلة

واشنطن: لا خطط لاستخدام مطار كابل كقاعدة لشن ضربات جوية في أفغانستان

واشنطن: لا خطط لاستخدام مطار كابل كقاعدة لشن ضربات جوية في أفغانستان
الجيش المصري يقضي على 13 مسلحاً في سيناء

الجيش المصري يقضي على 13 مسلحاً في سيناء
رئيس المنظمة الدولية للإبل: مستقبل الإبل ونشر الموروث الثقافي لها بين شباب العالم .. هدف إستراتيجي للمنظمة

رئيس المنظمة الدولية للإبل: مستقبل الإبل ونشر الموروث الثقافي لها بين شباب العالم .. هدف إستراتيجي للمنظمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*