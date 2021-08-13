واشنطن: لا خطط لاستخدام مطار كابل كقاعدة لشن ضربات جوية في أفغانستان

المناطق - وكالات

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تخطط لاستخدام مطار حامد كرزاي الدولي في كابل كقاعدة لشن ضربات جوية في أفغانستان.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي في مؤتمر صحفي اليوم، أن البنتاغون سيباشر نشر 3000 جندي في أفغانستان، لإجلاء موظفي السفارة الأمريكية بشكل آمن، وذلك في ظل التهديد الذي تشكله حركة طالبان.