مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يناقش أهمية التواصل الحضاري مع الثقافات المختلفة

المناطق - عرعر

نظّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أمس، ديوانية الحوار بعنوان “ثقافة الحوار والتواصل الحضاري لدى الشباب”، بالتزامن مع يوم الشباب الدولي، بالتعاون مع مجلس شباب منطقة الحدود الشمالية، وذلك في النادي الأدبي بعرعر.

وتناول اللقاء عدد من المحاور منها، المفاهيم الحديثة للحوار والتواصل، وأهمية التواصل الحضاري مع الثقافات المختلفة، ودور مجالس شباب المناطق في تعزيز ثقافة الحوار.

ويأتي اللقاء استمراراً لجهود المركز والقيام بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات وأثارها وكيفية إدارتها على كافة المستويات، تحقيقاً لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية.