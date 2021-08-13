احدث الأخبار

أمطار رعدية على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.. وطقس شديد الحرارة على “الشرقية”
أبرز المواد
 واشنطن: لا خطط لاستخدام مطار كابل كقاعدة لشن ضربات جوية في أفغانستان
دولي
 موجات الحر تشعل أكثر من 500 حريق في إيطاليا وترفع خطرها في إسبانيا والبرتغال
دولي
 الجيش المصري يقضي على 13 مسلحاً في سيناء
دولي
 ولي العهد يستعرض مع الرئيس البرازيلي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها
أبرز المواد
 رئيس المنظمة الدولية للإبل: مستقبل الإبل ونشر الموروث الثقافي لها بين شباب العالم .. هدف إستراتيجي للمنظمة
دولي
 سفينة ترفع علم بريطانيا في اليونان وإنقاذ جميع ركابها
دولي
 دراسة تكشف عن وجبة فطور فعالة في حرق الدهون وفقدان الوزن
صحة
 جامعة الملك خالد تضع أطر الدراسة الآمنة للعام الدراسي المقبل
أبرز المواد
 كلية الطب بجامعة الملك خالد تختتم برنامج التدريب الصيفي الدولي
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الأمطار الغزيرة في تركيا إلى 17
أبرز المواد
 برامج تدريبية عن إدارة الحشود وصناعة القادة بـ”تنمية الرياض”
أبرز المواد
أمطار رعدية على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.. وطقس شديد الحرارة على “الشرقية”

أمطار رعدية على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.. وطقس شديد الحرارة على “الشرقية”

أبرز المواد
واشنطن: لا خطط لاستخدام مطار كابل كقاعدة لشن ضربات جوية في أفغانستان

واشنطن: لا خطط لاستخدام مطار كابل كقاعدة لشن ضربات جوية في أفغانستان

دولي
موجات الحر تشعل أكثر من 500 حريق في إيطاليا وترفع خطرها في إسبانيا والبرتغال

موجات الحر تشعل أكثر من 500 حريق في إيطاليا وترفع خطرها في إسبانيا والبرتغال

دولي
الجيش المصري يقضي على 13 مسلحاً في سيناء

الجيش المصري يقضي على 13 مسلحاً في سيناء

دولي

أمطار رعدية على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.. وطقس شديد الحرارة على “الشرقية”

أمطار رعدية على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.. وطقس شديد الحرارة على “الشرقية”
http://almnatiq.net/?p=1013383
المناطق - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات مناطق (جازان، عسير),كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة, في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ساعة, وجنوبية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-32كم/ساعة تتحول مساء إلى شمالية, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

ولي العهد يستعرض مع الرئيس البرازيلي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

ولي العهد يستعرض مع الرئيس البرازيلي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها
جامعة الملك خالد تضع أطر الدراسة الآمنة للعام الدراسي المقبل

جامعة الملك خالد تضع أطر الدراسة الآمنة للعام الدراسي المقبل
كلية الطب بجامعة الملك خالد تختتم برنامج التدريب الصيفي الدولي

كلية الطب بجامعة الملك خالد تختتم برنامج التدريب الصيفي الدولي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*