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ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ المملكة 7% خلال يوليو

ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ المملكة 7% خلال يوليو
http://almnatiq.net/?p=1013385
المناطق - الرياض

شهدت موانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر يوليو لعام 2021م، مناولة 602 ألف حاوية صادرة وواردة، وتشمل منها حاويات المسافنة التي شهدت ارتفاعاً لافتاً بنسبة 7.38 في المائة بواقع أكثر من 244 ألف حاوية قياسية، وبلغ أعداد البضائع المناولة أكثر من 24 مليون طن، فيما شهدت أعداد السفن ارتفاعاً بنسبة 7.64 في المائة بواقع 1,028 سفينة.
ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت موانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد المواشي، بنسبة 254 في المائة، بواقع 2 مليون رأس من الماشية الحية، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاعاً في أعداد الركاب بنسبة 91 في المائة، بواقع أكثر من 54 ألف راكب.
كما شهدت الموانئ ارتفاعاً في أعداد السيارات بنسبة 77 في المائة، بواقع أكثر من 66 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 1,4 مليون طن.
وتأتي هذه الزيادة في أحجام المناولة، مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.
يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيداً من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.

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