احدث الأخبار

ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ المملكة 7% خلال يوليو
محليات
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتي الرياض والقصيم
محليات
 مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يناقش أهمية التواصل الحضاري مع الثقافات المختلفة
منطقة الحدود الشمالية
 أمطار رعدية على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.. وطقس شديد الحرارة على “الشرقية”
أبرز المواد
 واشنطن: لا خطط لاستخدام مطار كابل كقاعدة لشن ضربات جوية في أفغانستان
دولي
 موجات الحر تشعل أكثر من 500 حريق في إيطاليا وترفع خطرها في إسبانيا والبرتغال
دولي
 الجيش المصري يقضي على 13 مسلحاً في سيناء
دولي
 ولي العهد يستعرض مع الرئيس البرازيلي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها
أبرز المواد
 رئيس المنظمة الدولية للإبل: مستقبل الإبل ونشر الموروث الثقافي لها بين شباب العالم .. هدف إستراتيجي للمنظمة
دولي
 سفينة ترفع علم بريطانيا في اليونان وإنقاذ جميع ركابها
دولي
 دراسة تكشف عن وجبة فطور فعالة في حرق الدهون وفقدان الوزن
صحة
 جامعة الملك خالد تضع أطر الدراسة الآمنة للعام الدراسي المقبل
أبرز المواد
ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ المملكة 7% خلال يوليو

ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ المملكة 7% خلال يوليو

محليات
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتي الرياض والقصيم

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتي الرياض والقصيم

محليات
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يناقش أهمية التواصل الحضاري مع الثقافات المختلفة

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يناقش أهمية التواصل الحضاري مع الثقافات المختلفة

منطقة الحدود الشمالية
أمطار رعدية على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.. وطقس شديد الحرارة على “الشرقية”

أمطار رعدية على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.. وطقس شديد الحرارة على “الشرقية”

أبرز المواد

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتي الرياض والقصيم

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتي الرياض والقصيم
http://almnatiq.net/?p=1013386
المناطق - الرياض

إعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 187 يوماً 1991 مسجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي مسجدين في منطقة الرياض ومسجد واحد بمنطقة القصيم.

روابط ذات صلة

ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ المملكة 7% خلال يوليو

ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ المملكة 7% خلال يوليو
ولي العهد يستعرض مع الرئيس البرازيلي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

ولي العهد يستعرض مع الرئيس البرازيلي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها
رئيس المنظمة الدولية للإبل: مستقبل الإبل ونشر الموروث الثقافي لها بين شباب العالم .. هدف إستراتيجي للمنظمة

رئيس المنظمة الدولية للإبل: مستقبل الإبل ونشر الموروث الثقافي لها بين شباب العالم .. هدف إستراتيجي للمنظمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*