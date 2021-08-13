الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتي الرياض والقصيم

المناطق - الرياض

إعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 187 يوماً 1991 مسجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي مسجدين في منطقة الرياض ومسجد واحد بمنطقة القصيم.