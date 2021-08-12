توّج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكّم عن بعد والربوت “تحكّم ” عبدالله حدادي ورئيس لجنة الطائرات بالاتحاد الفائزين في منافسات البطولة النوعية للرياضات اللاسلكية بالرياض التي نظمها الاتحاد اليوم في صالة اللجنة البارالمبية بالرياض .
واشتملت منافسات البطولة على ٣ فئات جاءت نتائجها كالتالي:
١- فئة سيارات الكراولر ( المحترفون )
المركز الأول: أيمن محمدي
المركز الثاني: عبدالرحمن الشدوخي
المركز الثالث: زياد الشامان
( المبتدئون)
المركز الأول: فهد اليامي
المركز الثاني: يحيى العمري
المركز الثالث: سعد الدوسري
٢- فئة طائرات v-tol :
المركز الأول: مهند الجخيدب
المركز الثاني: بلال شودري
المركز الثالث: فهد الجوفان
فيما تُوج فريق الصقور ببطولة منافسات السومو، وحلّ ثانياً فريق النجوم .
تتويج الفائزين في البطولة النوعية للرياضات اللاسلكية بالرياض
توّج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكّم عن بعد والربوت “تحكّم ” عبدالله حدادي ورئيس لجنة الطائرات بالاتحاد الفائزين في منافسات البطولة النوعية للرياضات اللاسلكية بالرياض التي نظمها الاتحاد اليوم في صالة اللجنة البارالمبية بالرياض .
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