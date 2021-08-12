احدث الأخبار

تتويج الفائزين في البطولة النوعية للرياضات اللاسلكية بالرياض
الرياضة
 فرنسا والدنمارك تنضمان لدول الاتحاد الأوروبي وتعلقان عمليات الترحيل إلى أفغانستان
دولي
 قصر جبرة بالطائف.. التاريخ يعانق البساتين منذ 1300 سنة
منطقة مكة المكرمة
 كوريا الجنوبية تسجيل 1990 إصابة جديدة بفيروس كورونا
دولي
 ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ المملكة 7% خلال يوليو
محليات
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتي الرياض والقصيم
محليات
 مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يناقش أهمية التواصل الحضاري مع الثقافات المختلفة
منطقة الحدود الشمالية
 أمطار رعدية على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.. وطقس شديد الحرارة على “الشرقية”
أبرز المواد
 واشنطن: لا خطط لاستخدام مطار كابل كقاعدة لشن ضربات جوية في أفغانستان
دولي
 موجات الحر تشعل أكثر من 500 حريق في إيطاليا وترفع خطرها في إسبانيا والبرتغال
دولي
 الجيش المصري يقضي على 13 مسلحاً في سيناء
دولي
 ولي العهد يستعرض مع الرئيس البرازيلي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها
أبرز المواد
تتويج الفائزين في البطولة النوعية للرياضات اللاسلكية بالرياض

تتويج الفائزين في البطولة النوعية للرياضات اللاسلكية بالرياض

الرياضة
فرنسا والدنمارك تنضمان لدول الاتحاد الأوروبي وتعلقان عمليات الترحيل إلى أفغانستان

فرنسا والدنمارك تنضمان لدول الاتحاد الأوروبي وتعلقان عمليات الترحيل إلى أفغانستان

دولي
قصر جبرة بالطائف.. التاريخ يعانق البساتين منذ 1300 سنة

قصر جبرة بالطائف.. التاريخ يعانق البساتين منذ 1300 سنة

منطقة مكة المكرمة
كوريا الجنوبية تسجيل 1990 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجيل 1990 إصابة جديدة بفيروس كورونا

دولي

تتويج الفائزين في البطولة النوعية للرياضات اللاسلكية بالرياض

تتويج الفائزين في البطولة النوعية للرياضات اللاسلكية بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1013389
المناطق - الرياض

توّج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكّم عن بعد والربوت “تحكّم ” عبدالله حدادي ورئيس لجنة الطائرات بالاتحاد الفائزين في منافسات البطولة النوعية للرياضات اللاسلكية بالرياض التي نظمها الاتحاد اليوم في صالة اللجنة البارالمبية بالرياض .
واشتملت منافسات البطولة على ٣ فئات جاءت نتائجها كالتالي:
١- فئة سيارات الكراولر ( المحترفون )
‏المركز الأول: أيمن محمدي
‏المركز الثاني: عبدالرحمن الشدوخي
‏المركز الثالث: زياد الشامان
( المبتدئون)
‏المركز الأول: فهد اليامي
‏المركز الثاني: يحيى العمري
‏المركز الثالث: سعد الدوسري
٢- فئة طائرات v-tol :
‏المركز الأول: مهند الجخيدب
‏المركز الثاني: بلال شودري
‏المركز الثالث: فهد الجوفان
فيما تُوج فريق الصقور ببطولة منافسات السومو، وحلّ ثانياً فريق النجوم .

روابط ذات صلة

أخيرًا.. النصر يحصل على شهادة الكفاءة المالية

أخيرًا.. النصر يحصل على شهادة الكفاءة المالية
شاهد.. عداء فرنسي يفاجئ الجميع بتصرف “وقح” أثناء ماراثون أولمبياد طوكيو

شاهد.. عداء فرنسي يفاجئ الجميع بتصرف “وقح” أثناء ماراثون أولمبياد طوكيو
الاتحاد السعودي يعلن عودة جائزة الجمهور المثالي

الاتحاد السعودي يعلن عودة جائزة الجمهور المثالي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*