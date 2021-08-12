تتويج الفائزين في البطولة النوعية للرياضات اللاسلكية بالرياض

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توّج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكّم عن بعد والربوت “تحكّم ” عبدالله حدادي ورئيس لجنة الطائرات بالاتحاد الفائزين في منافسات البطولة النوعية للرياضات اللاسلكية بالرياض التي نظمها الاتحاد اليوم في صالة اللجنة البارالمبية بالرياض .

واشتملت منافسات البطولة على ٣ فئات جاءت نتائجها كالتالي:

١- فئة سيارات الكراولر ( المحترفون )

‏المركز الأول: أيمن محمدي

‏المركز الثاني: عبدالرحمن الشدوخي

‏المركز الثالث: زياد الشامان

( المبتدئون)

‏المركز الأول: فهد اليامي

‏المركز الثاني: يحيى العمري

‏المركز الثالث: سعد الدوسري

٢- فئة طائرات v-tol :

‏المركز الأول: مهند الجخيدب

‏المركز الثاني: بلال شودري

‏المركز الثالث: فهد الجوفان

فيما تُوج فريق الصقور ببطولة منافسات السومو، وحلّ ثانياً فريق النجوم .

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