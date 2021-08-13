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فرنسا والدنمارك تنضمان لدول الاتحاد الأوروبي وتعلقان عمليات الترحيل إلى أفغانستان
Afghan security forces stand near the Marshal Fahim military academy after a series of explosions in Kabul, Afghanistan January 29, 2018. REUTERS/Mohammad Ismail
http://almnatiq.net/?p=1013390
المناطق - وكالات

أعلنت فرنسا والدنمارك رسمياً تعليق عمليات الترحيل إلى أفغانستان، بعد أن اتخذت ألمانيا وهولندا نفس الإجراء في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية: إن القرار جاء بسبب الوضع الأمني الحالي في أفغانستان. ولم تحدث عمليات ترحيل إلى أفغانستان منذ مطلع يوليو الماضي.
وفي الدنمارك، قالت وزارة الاندماج في رسالة إلى نواب البرلمان: إن عمليات الترحيل ستُلغى حتى الثامن من أكتوبر. وأشارت إلى رسالة في الثامن من يوليو من أفغانستان تحذر من أنها لا تستطيع استعادة المواطنين في الوقت الحالي.
وبحسب تقارير إعلامية دنماركية، كان من المقرر ترحيل مجموعة من 45 أفغانياً.
يشار إلى أن حركة طالبان سيطرت على أجزاء كبيرة من البلاد منذ صدور قرار سحب القوات الدولية من أفغانستان في منتصف أبريل الماضي. وسيطر المسلحون على 12 من أصل 34 من عواصم الولايات حتى أمس بما في ذلك هيرات أكبر مدن أفغانستان.
كما سبق وأن أعلنت ألمانيا وهولندا أنهما لن تقوما بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى أفغانستان بعد الآن.

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