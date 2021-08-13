أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم في منطقة الباحة – بمشيئة الله – أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة , ومحافظات, الحجرة, العقيق, القرى، المخواة, المندق, بلجرشي, بني حسن, غامد الزناد, قلوة, والأجزاء المجاورة لها.
أمطار رعدية على منطقة الباحة
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم في منطقة الباحة – بمشيئة الله – أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.
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