لوكاكو يعود إلى تشلسي

لوكاكو يعود إلى تشلسي

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لوكاكو يعود إلى تشلسي

لوكاكو يعود إلى تشلسي
http://almnatiq.net/?p=1013419
المناطق - وكالات

أعلن تشلسي الإنجليزي، الخميس تعاقده مع المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو بعقد لخمسة أعوام، قادماً من إنتر ميلانو الذي توج معه الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي.

وقال تشلسي في بيان “عاد روميلو لوكاكو الى الأزرق تشلسي”، مضيفاً “وقع البلجيكي عقداً لخمسة أعوام وسيضيف قوة هجومية الى فريق (المدرب الألماني) توماس توخل المتوج بطلاً لدوري أبطال أوروبا”.

ونشر النادي اللندني في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمهاجم البلجيكي تخلله مشاهد من مغامرته الأولى في “ستامفورد بريدج” حيث لعب بين عامي 2011 و2014 تخللهما إعارته لوست بروميتش ألبيون وإفرتون.

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