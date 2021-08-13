مقتل جندي تركي شمالي العراق في هجوم بالهاون

مقتل جندي تركي شمالي العراق في هجوم بالهاون

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منوعات

مقتل جندي تركي شمالي العراق في هجوم بالهاون

مقتل جندي تركي شمالي العراق في هجوم بالهاون
http://almnatiq.net/?p=1013424
المناطق - وكالات

قُتل جندي تركي، في شمال العراق، من جرّاء هجوم بقذائف الهاون، بحسب ما أعلنت أنقرة، ملقية باللوم في ذلك على مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: “أصيب أحد جنودنا الأبطال بجروح خطرة في هجوم بقذائف الهاون شنه إرهابيو حزب العمال الكردستاني على إحدى قواعدنا. لقد نُقِل إلى المستشفى، حيث لم يكن ممكنا إنقاذه”.

وأضافت: “قمنا بالرد فورا. ووفقًا لمعلوماتنا الأولية، تم تحييد ثلاثة إرهابيين”، موضحة أن الهجوم وقع في منطقة قريبة من الحدود التركية.

وتشن القوات التركية بانتظام عمليات ضد قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وتصنف أنقرة الحزب على أنه “منظمة إرهابية”.

وتحتج بغداد باستمرار على القصف التركي، لكن أنقرة تؤكد أنها “ستتولى أمر” حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق في حال “لم تكن بغداد قادرة على ذلك”.

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