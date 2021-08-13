منظمة التعاون الإسلامي تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة

منظمة التعاون الإسلامي تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة

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منظمة التعاون الإسلامي تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة

منظمة التعاون الإسلامي تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة
http://almnatiq.net/?p=1013440
المناطق - الرياض

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره بشدة المحاولة الحوثية الجديدة،لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط ، من خلال طائرة مسيرة مفخخة، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وشدد معالي الأمين على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك باستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.
وأكد الأمين العام مجدداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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