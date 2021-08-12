نفط برنت ينخفض إلى 70.9 دولارَا

سجل سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” اليوم انخفاضًا في العقود الآجلة بنسبة 0.56 في المئة، ما يعادل 0.40 دولار، ليصل عند 70.91 دولارَا أمريكيًا للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.50 دولار أمريكي، ما نسبته 0.72 في المئة، ليتداول عند 68.59 دولارً أمريكيًا للبرميل.