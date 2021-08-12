نفط برنت ينخفض إلى 70.9 دولارَا

نفط برنت ينخفض إلى 70.9 دولارَا

الاقتصاد
منظمة التعاون الإسلامي تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة

منظمة التعاون الإسلامي تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة

منوعات
العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان تقدم خدماتها العلاجية لـ 135 مستفيداً بمخيم وعلان

العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان تقدم خدماتها العلاجية لـ 135 مستفيداً بمخيم وعلان

محليات
زلزال بقوة 4 درجات يضرب السواحل الغربية لتركيا

زلزال بقوة 4 درجات يضرب السواحل الغربية لتركيا

دولي

نفط برنت ينخفض إلى 70.9 دولارَا

نفط برنت ينخفض إلى 70.9 دولارَا
http://almnatiq.net/?p=1013441

سجل سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” اليوم انخفاضًا في العقود الآجلة بنسبة 0.56 في المئة، ما يعادل 0.40 دولار، ليصل عند 70.91 دولارَا أمريكيًا للبرميل.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.50 دولار أمريكي، ما نسبته 0.72 في المئة، ليتداول عند 68.59 دولارً أمريكيًا للبرميل.

روابط ذات صلة

سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع

سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11323 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11323 نقطة
المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي

المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*