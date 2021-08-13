أردوغان يعلن المناطق المتضررة بالسيول في 3 ولايات “مناطق منكوبة”

المناطق - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الأماكن المتضررة من السيول في ولايات بارطن وقسطمونو وسينوب “مناطق منكوبة”.

وقال الرئيس التركي: “بإذن الله سنتغلب على هذه الفياضانات أيضا، وسنقوم بكل ما بوسعنا لإعمار المناطق المتضررة مجددا”، مضيفا: “سنبذل قصارى جهدنا لتعويض كل الأضرار الناجمة عن الفيضانات في أسرع وقت ممكن”.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أعلنت اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا السيول شمال البلاد إلى 27 شخصا.

وأوضحت في بيان أن السيول أودت بحياة 25 شخصا في ولاية قسطمونو، واثنين في ولاية سينوب، فيما البحث مستمر عن مفقود في بارطن.