احدث الأخبار

“طالبان” تعلن سيطرتها على ولايات جديدة وسط أفغانستان وتقطع الكهرباء عن كابل
أبرز المواد
 أردوغان يعلن المناطق المتضررة بالسيول في 3 ولايات “مناطق منكوبة”
أبرز المواد
 وزارة التعليم تقدم خططاً دراسية لتطوير مناهج للتربية الخاصة بما يتناسب مع خصائص الطلبة ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 خطيب الحرم النبوي: : احفظ دينك فذلك أساس كل خير واحذر من التفريط في حدود خالقك وأوامره فذلكم أصل كل شر
محليات
 خطيب الحرم المكي : اغتنموا فرصة العام الجديد في الاستزادة من كل خيرٍ عاجل أو آجِل
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
أبرز المواد
 إحباط محاولة تهريب 1.6 مليون حبة “كبتاجون” مُخبأة في شاحنة وردت عبر ميناء جدة الإسلامي
أبرز المواد
 نفط برنت ينخفض إلى 70.9 دولارَا
الاقتصاد
 منظمة التعاون الإسلامي تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة
منوعات
 العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان تقدم خدماتها العلاجية لـ 135 مستفيداً بمخيم وعلان
محليات
 زلزال بقوة 4 درجات يضرب السواحل الغربية لتركيا
دولي
 أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا
أبرز المواد
“طالبان” تعلن سيطرتها على ولايات جديدة وسط أفغانستان وتقطع الكهرباء عن كابل

“طالبان” تعلن سيطرتها على ولايات جديدة وسط أفغانستان وتقطع الكهرباء عن كابل

أبرز المواد
أردوغان يعلن المناطق المتضررة بالسيول في 3 ولايات “مناطق منكوبة”

أردوغان يعلن المناطق المتضررة بالسيول في 3 ولايات “مناطق منكوبة”

أبرز المواد
وزارة التعليم تقدم خططاً دراسية لتطوير مناهج للتربية الخاصة بما يتناسب مع خصائص الطلبة ذوي الإعاقة

وزارة التعليم تقدم خططاً دراسية لتطوير مناهج للتربية الخاصة بما يتناسب مع خصائص الطلبة ذوي الإعاقة

أبرز المواد
خطيب الحرم النبوي: : احفظ دينك فذلك أساس كل خير واحذر من التفريط في حدود خالقك وأوامره فذلكم أصل كل شر

خطيب الحرم النبوي: : احفظ دينك فذلك أساس كل خير واحذر من التفريط في حدود خالقك وأوامره فذلكم أصل كل شر

محليات

“طالبان” تعلن سيطرتها على ولايات جديدة وسط أفغانستان وتقطع الكهرباء عن كابل

“طالبان” تعلن سيطرتها على ولايات جديدة وسط أفغانستان وتقطع الكهرباء عن كابل
http://almnatiq.net/?p=1013481
المناطق - وكالات

أعلنت حركة “طالبان” أن قواتها سيطرت على مرافق استراتيجية في مدينة بل علم، مركز ولاية لوكر الواقعة وسط أفغانستان جنوب شرقي العاصمة كابل.

وكتب المتحدث باسم “طالبان”، ذبيح الله مجاهد، على حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة أن قوات الحركة أحكمت سيطرتها على مدينة ترين كوت، مركز ولاية أروزكان، مؤكدا استسلام حاكم الولاية وقائد الشرطة المحلية إلى المسلحين.

كما أكد المتحدث سقوط مدينة جغجران (فيروزكوه)، مركز ولاية غور، في قضبة “طالبان”، لافتا إلى التحاق عناصر الجيش والشرطة والمسؤولين في الحكومة المحلين إلى الحركة.

كما ذكر مجاهد أن مسلحي الحركة استولوا على مرافق استراتيجية، منها مقر حاكم الولاية، في مدينة بل علم، مركز ولاية لوكر الواقعة وسط البلاد جنوب شرقي كابل، مشيرا إلى أن حاكم لوكر، عبد القيوم رحيمي، وأفراد فريقه التحقوا بالحركة.

روابط ذات صلة

أردوغان يعلن المناطق المتضررة بالسيول في 3 ولايات “مناطق منكوبة”

أردوغان يعلن المناطق المتضررة بالسيول في 3 ولايات “مناطق منكوبة”
وزارة التعليم تقدم خططاً دراسية لتطوير مناهج للتربية الخاصة بما يتناسب مع خصائص الطلبة ذوي الإعاقة

وزارة التعليم تقدم خططاً دراسية لتطوير مناهج للتربية الخاصة بما يتناسب مع خصائص الطلبة ذوي الإعاقة
خطيب الحرم المكي : اغتنموا فرصة العام الجديد في الاستزادة من كل خيرٍ عاجل أو آجِل

خطيب الحرم المكي : اغتنموا فرصة العام الجديد في الاستزادة من كل خيرٍ عاجل أو آجِل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*