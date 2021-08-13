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الإمارات.. 81 % من السكان تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا

الإمارات.. 81 % من السكان تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=1013484
المناطق - الرياض

ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”، الجمعة، أن 81.8 في المئة من إجمالي سكان دولة الإمارات تلقوا جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19”.

وأوضحت الوكالة أن نسبة الذين تلقوا جرعتين من اللقاح بلغت 72.7 في المئة من إجمالي سكان الإمارات.

وتشمل هذه النسبة عمليات التطعيم حتى الـ13 من أغسطس الجاري.

وتقول وكالة “وام” إن معدل توزيع اللقاح في البلاد وصل إلى معدل 175.5 جرعة لكل 100 شخص.

وأظهرت بيانات موقع ourworldindata، المختصص في البيانات، وتديره وحدة بحيثة في جامعة أكسفورد البريطانية أن الإمارات جاءت على صدارة دول العالم في مجال التطعيم.

ويقوم مقياس الموقع على المقارنة بين الجرعات الممنوحة لكل 100 شخص في داخل الدول، مشيرا إلى أن عدد الجرعات الموزعة في الإمارات تبلغ نحو 175 جرعة، فيما بلغ المعدل في الدولة التي تليها (الأوروغواي) نحو 143 جرعة لكل 100 شخص.

وفي أحدث عمليات التطعيم، قالت وزارة الصحة الإماراتية إنها قدمت 24 ألفا و845 جرعة لقاح “كوفيد-19” خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم أكثر من 17 مليون و313 ألف جرعة، وفق “وام”.

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