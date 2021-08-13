احدث الأخبار

أمانة الشرقية تنفذ 1453 جولة رقابية، وتحرر 57 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تطلق حملة “#صور_وأرسل” عبر تطبيق “بلدي” لتمكين المشاركة المجتمعية في تحسين المشهد الحضري
المنطقة الشرقية
 خدمة جديدة من “واتساب” طال انتظارها
أبرز المواد
 اجتماع يبحث مهام اللجان الفرعية بمهرجان صفري بيشة 2021
منطقة عسير
 هذه خسائر برشلونة من “قميص ميسي”.. وقرار بشأن إعادة القمصان
أبرز المواد
 فيديو انشطار السفينة.. هذا ما حدث قبالة سواحل اليابان
دولي
 الإمارات.. 81 % من السكان تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا
أبرز المواد
 “طالبان” تعلن سيطرتها على ولايات جديدة وسط أفغانستان وتقطع الكهرباء عن كابل
أبرز المواد
 أردوغان يعلن المناطق المتضررة بالسيول في 3 ولايات “مناطق منكوبة”
أبرز المواد
 وزارة التعليم تقدم خططاً دراسية لتطوير مناهج للتربية الخاصة بما يتناسب مع خصائص الطلبة ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 خطيب الحرم النبوي: : احفظ دينك فذلك أساس كل خير واحذر من التفريط في حدود خالقك وأوامره فذلكم أصل كل شر
محليات
 خطيب الحرم المكي : اغتنموا فرصة العام الجديد في الاستزادة من كل خيرٍ عاجل أو آجِل
أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ 1453 جولة رقابية، وتحرر 57 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 1453 جولة رقابية، وتحرر 57 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تطلق حملة “#صور_وأرسل” عبر تطبيق “بلدي” لتمكين المشاركة المجتمعية في تحسين المشهد الحضري

أمانة الشرقية تطلق حملة “#صور_وأرسل” عبر تطبيق “بلدي” لتمكين المشاركة المجتمعية في تحسين المشهد الحضري

المنطقة الشرقية
خدمة جديدة من “واتساب” طال انتظارها

خدمة جديدة من “واتساب” طال انتظارها

أبرز المواد
اجتماع يبحث مهام اللجان الفرعية بمهرجان صفري بيشة 2021

اجتماع يبحث مهام اللجان الفرعية بمهرجان صفري بيشة 2021

منطقة عسير

فيديو انشطار السفينة.. هذا ما حدث قبالة سواحل اليابان

فيديو انشطار السفينة.. هذا ما حدث قبالة سواحل اليابان
http://almnatiq.net/?p=1013487
المناطق - وكالات

انشطرت سفينة شحن عملاقة إلى قسمين، بعد أن جنحت قبالة سواحل ميناء شمالي اليابان، مما أدى إلى تسرب نفطي هائل.

وأظهرت لقطات انشطار السفينة، ثم غرق مؤخرتها في قاع البحر وبينما ظل الجزء الثاني طافيا فوق سطح الماء لفترة من الوقت.

وقال خفر السواحل الياباني إن السفينة “كريمسون ولاريس” كانت ترفع علم بنما وعلى متنها 21 بحارا من الصين وفيتنام.

وأضاف أنه تم إنقاذ البحارة ونقلهم إلى مكان آمن، بعد هرعت إلى المكان ثلاثة زوارق وثلاث طائرات.


وأدت الحادثة إلى تسرب نفطي كبير امتد على مساحة 24 كيلومترا، لكن التأثير البيئة لهذه الكارثة لا يزال غير واضح.

روابط ذات صلة

الإمارات.. 81 % من السكان تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا

الإمارات.. 81 % من السكان تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا
“طالبان” تعلن سيطرتها على ولايات جديدة وسط أفغانستان وتقطع الكهرباء عن كابل

“طالبان” تعلن سيطرتها على ولايات جديدة وسط أفغانستان وتقطع الكهرباء عن كابل
أردوغان يعلن المناطق المتضررة بالسيول في 3 ولايات “مناطق منكوبة”

أردوغان يعلن المناطق المتضررة بالسيول في 3 ولايات “مناطق منكوبة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*