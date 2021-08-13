فيديو انشطار السفينة.. هذا ما حدث قبالة سواحل اليابان

المناطق - وكالات

انشطرت سفينة شحن عملاقة إلى قسمين، بعد أن جنحت قبالة سواحل ميناء شمالي اليابان، مما أدى إلى تسرب نفطي هائل.

وأظهرت لقطات انشطار السفينة، ثم غرق مؤخرتها في قاع البحر وبينما ظل الجزء الثاني طافيا فوق سطح الماء لفترة من الوقت.

وقال خفر السواحل الياباني إن السفينة “كريمسون ولاريس” كانت ترفع علم بنما وعلى متنها 21 بحارا من الصين وفيتنام.

وأضاف أنه تم إنقاذ البحارة ونقلهم إلى مكان آمن، بعد هرعت إلى المكان ثلاثة زوارق وثلاث طائرات.

سفينة شحن تنشطر إلى نصفين وتتسبب بتسرب نفطي في #اليابان | #شاهد_سكاي pic.twitter.com/Z1tOcnJN8B — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 13, 2021



وأدت الحادثة إلى تسرب نفطي كبير امتد على مساحة 24 كيلومترا، لكن التأثير البيئة لهذه الكارثة لا يزال غير واضح.