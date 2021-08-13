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اجتماع يبحث مهام اللجان الفرعية بمهرجان صفري بيشة 2021

اجتماع يبحث مهام اللجان الفرعية بمهرجان صفري بيشة 2021

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اجتماع يبحث مهام اللجان الفرعية بمهرجان صفري بيشة 2021

اجتماع يبحث مهام اللجان الفرعية بمهرجان صفري بيشة 2021
http://almnatiq.net/?p=1013493
المناطق - بيشه

ترأس محافظ بيشة المكلف والمشرف العام على مهرجان صفري بيشة سعيد بن ناصر الطلوق اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية لمهرجان صفري بيشة 2021، حيث استعرضت محاور الاجتماع مهام كل لجنة فرعية في المهرجان وفق الخطة التنفيذية للمهرجان.

وأكد المحافظ على تنفيذ الخطة وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير لإظهار المهرجان بالصورة المشرفة التي تليق بالمحافظة والمنتج، مشيرا إلى أهمية المهرجان في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية والثقافية بالمحافظة، ومشدداً على تطبيق الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع فعاليات ومقر المهرجان.

فيما اعتمد المحافظ تشكيل لجنة مالية للمهرجان من عضوية “مدير المهرجان ظافر الشهراني، عضو مجلس إدارة غرفة بيشة رئيس اللجنة التجارية سعيد آل كدسة، أمين عام غرفة بيشة الدكتور عبدالرحمن المعاوي”.

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