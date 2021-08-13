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أمانة الشرقية تنفذ 1453 جولة رقابية، وتحرر 57 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 1453 جولة رقابية، وتحرر 57 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

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أمانة الشرقية تنفذ 1453 جولة رقابية، وتحرر 57 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 1453 جولة رقابية، وتحرر 57 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=1013510
المناطق - فتحيه عبدالله

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الخميس 12/اغسطس/2021م، 1453 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها ضبط 57 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وأيضا رفع معدلات الامتثال بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية، وذلك من خلال مبادرات التوعية التي تنفذها الأمانة مثل مبادرة ” ممتثل ” في كافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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