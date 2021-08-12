تمور ” السكري ” تجد رواجاً ملموساً بمهرجان بريدة للتمور

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تجود واحات التمور بمدينة بريدة بأكثر من 45 صنفاً من التمور في مقدمتها ” السكري ” الذي يجد رواجاً كبيراً من المستهلكين والذي ذاع صيته ويشكل مانسبته 50 % من التمور المتداولة في أكبر تظاهرة اقتصادية بمهرجان بريدة للتمور .

ويحظى ” السكري ” بمكانة خاصة، ويعد أفضل أنواع التمور في القصيم، ويتم فرزه إلى عدة أنواع، أهمها وأشهرها ” المفتل ” وهو ما فتل قشره والتصق بالتمرة ويميل لونه للصفرة ، أما النوع الثاني فيسمى “المناصيف ” ويعني انتصاف التمر إلى نصفين، نصف رطب والآخر بلح، وهو بواكير الصرم وبداياته ، فيما يسمى النوع الثالث ” الرطب ” ومتى ما كان لونه يميل للإصفرار كان أجود، أما النوع الرابع ” الجالكسي ” وهو نوع تم فرزه بشكل منفصل ويتميز بلونه البني الداكن، ومنه الجاف والرطب وهو ما التصقت قشرته بأصل التمرة بشكل كامل .