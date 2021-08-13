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ليفربول يعلن عن توقيع عقد طويل الأمد مع نجم دفاعه

ليفربول يعلن عن توقيع عقد طويل الأمد مع نجم دفاعه
http://almnatiq.net/?p=1013519
المناطق - الرياض

تلقى ليفربول الإنجليزي دفعة قوية عشية مباراته الأولى للموسم الجديد في الدوري الممتاز أمام نوريتش سيتي، بإعلانه توقيع عقد طويل الأمد مع مدافعه الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك.

وأشارت وسائل إعلام محلية الجمعة إلى أن عقد هذا المدافع البالغ 30 عاما، سيبقيه في ملعب “أنفيلد” حتى عام 2025، في وقت أفاد النادي في بيان بأن “فيرجيل فان دايك وقع اليوم عقدا طويل الأمد مع ليفربول”.

في المقابل، علق فان دايك لموقع ليفربول الرسمي على تمديد عقده قائلا: “مذهل. إنه شيء يجب أن أفتخر به، وأنا فخور به كثيرا، وزوجتي وأولادي فخورون به كثيرا”.

وكان مدافع منتخب هولندا عاد إلى المستطيل الأخضر بعد غياب تسعة أشهر بسبب إصابته الخطيرة في الركبة، وذلك عندما شارك في المباراة الإعدادية لفريقه أمام هرتا برلين الألماني (3-4) الأسبوع الماضي في النمسا.

وبات فان دايك رابع لاعب يمدد عقده مع ليفربول في الأسابيع القليلة الماضية بعد المدافع ترنت الكسندر-آرنولد والثنائي البرازيلي فابينيو والحارس أليسون بيكر.

وأردف لاعب ساوثهامبتون السابق الذي انتقل إلى ليفربول في 2018 مقابل 104 ملايين دولار: “منذ اليوم الأول عندما انضممت إلى النادي، شعرت بتقدير كبير من الجماهير ومن زملائي في الفريق والطاقم، لدرجة أنني يمكن أن أكون فردا مهما في هذا النادي”.

وكان فان دايك الذي اختير أفضل لاعب في أوروبا موسم 2018-2019 وحل ثانيا في تصويت الكرة الذهبية في 2019، خضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى في أكتوبر الماضي بسبب إصابة في الأربطة تعرض لها أثر تدخل قوي من حارس مرمى الجار إيفرتون الدولي جوردان بيكفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز (2-2).

وغاب فان دايك منذ ذلك الحين عن الملاعب حتى أنه لم يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أوروبا مطلع الصيف الحالي.

ودافع فان دايك عن قميص ليفربول في 130 مباراة، وسجل 13 هدفا، وفاز معه بلقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

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