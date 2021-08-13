احدث الأخبار

الصحة تُعلن تسجيل 681 حالة وتُهيب بالطلاب للفئة العمرية 12-18عام سرعة الحصول على اللقاح لعودة دراسية آمنة
أبرز المواد
 ليفربول يعلن عن توقيع عقد طويل الأمد مع نجم دفاعه
الرياضة
 مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 12,084 مستفيدا في اليمن خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
أبرز المواد
 تمور ” السكري ” تجد رواجاً ملموساً بمهرجان بريدة للتمور
منطقة القصيم
 أمانة الشرقية تنفذ 1453 جولة رقابية، وتحرر 57 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تطلق حملة “#صور_وأرسل” عبر تطبيق “بلدي” لتمكين المشاركة المجتمعية في تحسين المشهد الحضري
المنطقة الشرقية
 خدمة جديدة من “واتساب” طال انتظارها
أبرز المواد
 اجتماع يبحث مهام اللجان الفرعية بمهرجان صفري بيشة 2021
منطقة عسير
 هذه خسائر برشلونة من “قميص ميسي”.. وقرار بشأن إعادة القمصان
أبرز المواد
 فيديو انشطار السفينة.. هذا ما حدث قبالة سواحل اليابان
دولي
 الإمارات.. 81 % من السكان تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا
أبرز المواد
 “طالبان” تعلن سيطرتها على ولايات جديدة وسط أفغانستان وتقطع الكهرباء عن كابل
أبرز المواد
الصحة تُعلن تسجيل 681 حالة وتُهيب بالطلاب للفئة العمرية 12-18عام سرعة الحصول على اللقاح لعودة دراسية آمنة

الصحة تُعلن تسجيل 681 حالة وتُهيب بالطلاب للفئة العمرية 12-18عام سرعة الحصول على اللقاح لعودة دراسية آمنة

أبرز المواد
ليفربول يعلن عن توقيع عقد طويل الأمد مع نجم دفاعه

ليفربول يعلن عن توقيع عقد طويل الأمد مع نجم دفاعه

الرياضة
مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 12,084 مستفيدا في اليمن خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 12,084 مستفيدا في اليمن خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

أبرز المواد
تمور ” السكري ” تجد رواجاً ملموساً بمهرجان بريدة للتمور

تمور ” السكري ” تجد رواجاً ملموساً بمهرجان بريدة للتمور

منطقة القصيم

الصحة تُعلن تسجيل 681 حالة وتُهيب بالطلاب للفئة العمرية 12-18عام سرعة الحصول على اللقاح لعودة دراسية آمنة

الصحة تُعلن تسجيل 681 حالة وتُهيب بالطلاب للفئة العمرية 12-18عام سرعة الحصول على اللقاح لعودة دراسية آمنة
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=1013523
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة ارتفاع نسبة من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال الأيام الماضية للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18عام)، بنسبة تجاوزت 80 %، لافتةً النظر إلى أن معظم من تلقوا الجرعة الأولى بادروا بحجز موعد الجرعة الثانية، مهيبة بسرعة الحصول على اللقاح حمايةً للجميع ولعودة دراسية آمنة بإذن الله.
وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 681 حالة مؤكدة وتعافي 1447 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8628 حالة منها 1367 حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 537374 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 520358 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 10 حالات ليصل إجمالي الوفيات في المملكة 8388 حالة -رحمهم الله جميعاً-.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

روابط ذات صلة

مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 12,084 مستفيدا في اليمن خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 12,084 مستفيدا في اليمن خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
خدمة جديدة من “واتساب” طال انتظارها

خدمة جديدة من “واتساب” طال انتظارها
هذه خسائر برشلونة من “قميص ميسي”.. وقرار بشأن إعادة القمصان

هذه خسائر برشلونة من “قميص ميسي”.. وقرار بشأن إعادة القمصان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*