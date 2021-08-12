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غرفة تبوك توقع عقدا مع إحدى الشركات لإصدار الدليل السياحي للمنطقة

غرفة تبوك توقع عقدا مع إحدى الشركات لإصدار الدليل السياحي للمنطقة

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غرفة تبوك توقع عقدا مع إحدى الشركات لإصدار الدليل السياحي للمنطقة

غرفة تبوك توقع عقدا مع إحدى الشركات لإصدار الدليل السياحي للمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1013528
المناطق- تبوك:

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك أمس عقداً مع إحدى الشركات المختصة لإصدار دليل سياحي لمنطقة تبوك.
وأوضح أمين الغرفة طيار السحيمي أن الدليل يهدف إلى إبراز المواقع السياحية والأثرية التي تمتاز بها منطقة تبوك ومحافظاتها إضافة إلى توفير معلومات عن جميع الخدمات التي يحتاج لها الزائر للمنطقة والجهات المزودة للخدمات السياحية باللغتين العربية والإنجليزية.
وأكد السحيمي أن الغرفة تسعى لدعم الأفكار والمشاريع التي تخدم المنطقة في المجالات كافة مشيداً بجهود ودور اللجنة السياحية بالغرفة في تنمية القطاع السياحي وتعزيز الشراكات النوعية التي تخدم هذا القطاع الحيوي والمهم في ظل وجود المشاريع السياحية المجاورة للمنطقة كمشروع نيوم وآمالا و البحر الأحمر .

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