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أمانة تبوك تطلق حملة صوّر وأرسل عبر تطبيق بلدي لتمكين المشاركة المجتمعية في تحسين المشهد الحضري

أمانة تبوك تطلق حملة صوّر وأرسل عبر تطبيق بلدي لتمكين المشاركة المجتمعية في تحسين المشهد الحضري

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أمانة تبوك تطلق حملة صوّر وأرسل عبر تطبيق بلدي لتمكين المشاركة المجتمعية في تحسين المشهد الحضري

أمانة تبوك تطلق حملة صوّر وأرسل عبر تطبيق بلدي لتمكين المشاركة المجتمعية في تحسين المشهد الحضري
http://almnatiq.net/?p=1013531
المناطق - تبوك

أطلقت أمانة منطقة تبوك حملة “صوّر وأرسل” التي تهدف من خلالها إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الأمانة أن الحملة تسعى إلى توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة بالإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق بلدي .
وبينت أن المخالفة تشمل عدة تصنيفات منها النظافة العامة وحواجز الحفريات وحفر الشوارع، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن العديد من المبادرات التي تسهم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن برنامج جودة الحياة الذي يعمل على تطوير القطاع البلدي بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري والارتقاء بالخدمات المقدمة وذلك بهدف تأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوار المملكة بمشاركة الأمانات على مستوى المملكة.
الجدير بالذكر أن خدمة بلاغات تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق بلدي تشمل جميع مدن المملكة ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط: bit.ly/38YI5nS من مختلف الأجهزة الذكي.

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