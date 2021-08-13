احدث الأخبار

مشاركة عربية وعالمية في مهرجان ولي العهد للهجن.. وتوفير مركز لقاحات في ميدان المنافسات
الرياضة
 وزارة النقل والخدمات اللوجستية تستعرض مشاريعها أمام زوار معرض المشاريع بتبوك
الاقتصاد
 أمانة تبوك تطلق حملة صوّر وأرسل عبر تطبيق بلدي لتمكين المشاركة المجتمعية في تحسين المشهد الحضري
منطقة تبوك
 غرفة تبوك توقع عقدا مع إحدى الشركات لإصدار الدليل السياحي للمنطقة
منطقة تبوك
 عبور 10 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية
أبرز المواد
 الصحة تُعلن تسجيل 681 حالة وتُهيب بالطلاب للفئة العمرية 12-18عام سرعة الحصول على اللقاح لعودة دراسية آمنة
أبرز المواد
 ليفربول يعلن عن توقيع عقد طويل الأمد مع نجم دفاعه
الرياضة
 مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 12,084 مستفيدا في اليمن خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
أبرز المواد
 تمور ” السكري ” تجد رواجاً ملموساً بمهرجان بريدة للتمور
منطقة القصيم
 أمانة الشرقية تنفذ 1453 جولة رقابية، وتحرر 57 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تطلق حملة “#صور_وأرسل” عبر تطبيق “بلدي” لتمكين المشاركة المجتمعية في تحسين المشهد الحضري
المنطقة الشرقية
 خدمة جديدة من “واتساب” طال انتظارها
أبرز المواد
مشاركة عربية وعالمية في مهرجان ولي العهد للهجن.. وتوفير مركز لقاحات في ميدان المنافسات

مشاركة عربية وعالمية في مهرجان ولي العهد للهجن.. وتوفير مركز لقاحات في ميدان المنافسات

الرياضة
وزارة النقل والخدمات اللوجستية تستعرض مشاريعها أمام زوار معرض المشاريع بتبوك

وزارة النقل والخدمات اللوجستية تستعرض مشاريعها أمام زوار معرض المشاريع بتبوك

الاقتصاد
أمانة تبوك تطلق حملة صوّر وأرسل عبر تطبيق بلدي لتمكين المشاركة المجتمعية في تحسين المشهد الحضري

أمانة تبوك تطلق حملة صوّر وأرسل عبر تطبيق بلدي لتمكين المشاركة المجتمعية في تحسين المشهد الحضري

منطقة تبوك
غرفة تبوك توقع عقدا مع إحدى الشركات لإصدار الدليل السياحي للمنطقة

غرفة تبوك توقع عقدا مع إحدى الشركات لإصدار الدليل السياحي للمنطقة

منطقة تبوك

مشاركة عربية وعالمية في مهرجان ولي العهد للهجن.. وتوفير مركز لقاحات في ميدان المنافسات

مشاركة عربية وعالمية في مهرجان ولي العهد للهجن.. وتوفير مركز لقاحات في ميدان المنافسات
http://almnatiq.net/?p=1013536
المناطق - واس

تشارك 7 دول من مختلف قارات العالم في مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة على ميدان الطائف التاريخي، الذي انطلقت سباقاته الأحد الماضي بمعدل 532 شوطاً، وبجوائز مالية تبلغ 53 مليون ريال.
وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان أحمد البدر أن الدول المشاركة هي الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الأردن وقطر وعمان والبحرين والإمارات، إلى جانب السعودية، وتشارك جميعها بالأشواط التمهيدية لجميع الفئات.
وفي سياق متصل، وفّر الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع وزارة الصحة مركزاً للقاحات كورونا “كوفيد 19” في ميدان المنافسات، حرصاً على حصول جميع المشاركين على اللقاحات واستكمال جرعات التحصين، ويفتح المركز أبوابه للمستفيدين في الفترة المسائية من الـ 6:00 – حتى الـ 9:00مساءً .

روابط ذات صلة

عبور 10 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

عبور 10 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية
الصحة تُعلن تسجيل 681 حالة وتُهيب بالطلاب للفئة العمرية 12-18عام سرعة الحصول على اللقاح لعودة دراسية آمنة

الصحة تُعلن تسجيل 681 حالة وتُهيب بالطلاب للفئة العمرية 12-18عام سرعة الحصول على اللقاح لعودة دراسية آمنة
ليفربول يعلن عن توقيع عقد طويل الأمد مع نجم دفاعه

ليفربول يعلن عن توقيع عقد طويل الأمد مع نجم دفاعه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*