أمانة الأحساء تطلق حملة “#صور_وأرسل ” لتحسين المشهد الحضري

المناطق - فتحيه عبدالله

أطلقت أمانة الأحساء حملة #صور_وأرسل ؛ والتي تهدف من خلالها إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة. ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتهدف الأمانة من هذه الحملة إلى توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق بلدي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي تساهم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن برنامج جودة الحياة والذي يعمل على تطوير القطاع البلدي، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة وذلك بهدف تأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوّار المملكة بمشاركة الأمانات على مستوى المملكة، وتحرص أمانة … على معالجة مختلف مظاهر التشوه البصري من خلال منظومة العمل البلدي المميزة لديها .

وقد شملت بلاغات تحسين المشهد الحضري عدة تصنيفات منها النظافة العامة، حواجز الحفريات، حفر الشوارع، أعمدة الإنارة، الأرصفة المتهالكة.

الجدير بالذكر أن خدمة بلاغات تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق بلدي تشمل جميع مدن المملكة ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط: bit.ly/38YI5nS من مختلف الأجهزة الذكية.