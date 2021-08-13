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انطلاق برامج صيف عسير 2021

انطلاق برامج صيف عسير 2021

منطقة عسير

إمارة منطقة عسير @emartasir · ٢٥ د #خبر || بالتنسيق الفعّال بين هيئة تطوير عسير، والهيئة السعودية للسياحة والمركز الوطني للفعاليات:

انطلاق برامج صيف عسير 2021

انطلاق برامج صيف عسير 2021
http://almnatiq.net/?p=1013543
المناطق - عسير

بدعم ومتابعة هيئة تطوير عسير، أطلقت الهيئة السعودية للسياحة بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، حزمة من الفعاليات والتجارب السياحية في منطقة عسير ضمن برنامج صيف السعودية 21، الذي انطلق في الرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي تحت شعار “صيفنا على جوك”، والذي يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م.

وقال الأمير تركي بن طلال رئيس هيئة تطوير عسير، أن منطقة عسير هذا العام فتحت ذراعيها لاستقبال السياح من كل اتجاه، وسط أجواء صيفية ممطرة ومعتدلة، مع توفير الخدمات السياحية المناسبة لزائر المنطقة من السكن والمطاعم والمقاهِي وتهيئة المواقع السياحية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بتفاصيل الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا في كافة المواقع، وأضاف”هذا ما تؤكد عليه قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – من جعل الأولوية دائمًا للإنسان، باعتباره أحد ركائز استراتيجية عسير المنبثقة من رؤية المملكة.

وشهدت عسير الطبيعة والأصالة والفنون انطلاقة عددًا من الفعاليات منها فعاليات حديقة سما أبها، وحديقة وممشى المليون بالمحالة، وفعالية “أرض الخيال” و”موكب عسير” و “أرض البنفسج” في حديقة أبو خيال، كما احتضنت القرى التراثية فعاليات متنوعة ؛ في “كل من قصور آل أبونقطة المتحمي وآل ينفع وغيّة والمخض والعكاس”، كما تضمنت متنزهات “الشرف والحيفة” في تنومة مراكز مغامرات وأنشطة ترفيهية وثقافية واجتماعية، وتعتبر نقطة تجمع وانطلاق لهواة التخييم والمشي الجبلي وركوب الدراجات والرياضات الجبلية المتنوعة. كما ستشهد الساحة الشعبية في مدينة أبها “السيرك الإيطالي” بجانب فعالية “جيمنج شو”.
وبإمكان السياح والزوار الراغبين في المزيد من المعلومات التفصيلية حول مواقع وتوقيت وتفاصيل الفعاليات والأنشطة؛ زيارة منصة (روح السعودية) “visitsaudi.com”.

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