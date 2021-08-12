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أمير جازان ونائبه يعزيان مدير الشؤون الصحية “الحربي ” بوفاة والده ..

أمير جازان ونائبه يعزيان مدير الشؤون الصحية “الحربي ” بوفاة والده ..

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أمير جازان ونائبه يعزيان مدير الشؤون الصحية “الحربي ” بوفاة والده ..

أمير جازان ونائبه يعزيان مدير الشؤون الصحية “الحربي ” بوفاة والده ..
http://almnatiq.net/?p=1013555
جــازان - فضه عطيف؛

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم خالص تعازيهما ومواساتهما إلى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان أ.عبدالرحمن بن دبي الحربي بوفاة والده -رحمه الله- ، وذلك إثر معاناة مع المرض ، وسأل سموهما الله -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبه ، عبر مدير الشؤون الصحية بحازان عبدالرحمن الحربي وذوي الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، على مواساتهما لهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموهما الصحة وأن لا يريهما مكروه.

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