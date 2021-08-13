أمير جازان ونائبه يعزيان مدير الشؤون الصحية بالمنطقة في وفاة والده

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم عزاءهما ومواساتهما إلى المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة عبدالرحمن بن دبي الحربي في وفاة والده -رحمه الله- إثر معاناة مع المرض.

وسأل سموهما الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه عبّر الحربي وذوو الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهما لهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليهما الصحة وأن لا يريهما مكروها.