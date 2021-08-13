ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاه إلى 31.3 مليون

المناطق - وكالات:

أوضحت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 31,375,538 جرعة، منها 20.6 مليون جرعة أولى، و10.7 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.53 مليون شخص.

وأبرزت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 248.1 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.