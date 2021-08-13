استمرار الأمطار الرعدية والسيول.. حالة الطقس المتوقعة غدًا

استمرار الأمطار الرعدية والسيول.. حالة الطقس المتوقعة غدًا

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استمرار الأمطار الرعدية والسيول.. حالة الطقس المتوقعة غدًا

استمرار الأمطار الرعدية والسيول.. حالة الطقس المتوقعة غدًا
http://almnatiq.net/?p=1013574
المناطق - الرياض:

أعرب المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (السبت).

وتوقّع المركز استمرار هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق: “جازان، عسير، الباحة” وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

ولفت إلى وجود فرصة وصول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول، على مرتفعات جازان وعسير، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 47 درجة مئوية في الأحساء وحفر الباطن وبيشة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.

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