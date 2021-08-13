“النصر” يتغلب على “ضمك” برباعية في مستهل مشواره بالدوري

المناطق - الرياض:

حقق فريق النصر فوزًا كبيرًا في مستهل مشواره في بطولة الدوري على حساب نظيره ضمك برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتقدم النصر بعد مرور 4 دقائق من ركلة جزاء سددها لاعبه عبدالرزاق حمدالله بنجاح ثم سجل تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 40 قبل أن يُسجل لاعب ضمك الهدف الثالث للنصر بالخطأ في مرماه بالدقيقة 42.

وقلّص ضمك في الشوط الثاني النتيجة بهدف سجله لاعبه إيميليو زيلايا من ركلة جزاء في الدقيقة (51) ولكن عاد النصر للتقدم بهدف رابع سجله لاعبه فينسنت أبو بكر في الدقيقة (80).

هدف النصر الأول سجله اللاعب حمدالله عند الدقيقه 5#النصر_ضمك#قنوات_SSC pic.twitter.com/WKNmZoT7hw — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 13, 2021

تاليسكا يفتتح أول أهدافه مع النصر بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 40 pic.twitter.com/ecu5V7MxGa — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 13, 2021

الهدف الثالث للنصر سجله اللاعب مهند النجعي " بالخطأ في مرماه " عند الدقيقة 42#النصر_ضمك#قنوات_SSC pic.twitter.com/Sz9GsK3lTi — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 13, 2021

زيلايا يقلص الفارق و يسجل الهدف الأول لضمك#النصر_ضمك#قنوات_SSC pic.twitter.com/rX0PGA704J — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 13, 2021