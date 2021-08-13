“النصر” يتغلب على “ضمك” برباعية في مستهل مشواره بالدوري

حقق فريق النصر فوزًا كبيرًا في مستهل مشواره في بطولة الدوري على حساب نظيره ضمك برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة الأولى.
وتقدم النصر بعد مرور 4 دقائق من ركلة جزاء سددها لاعبه عبدالرزاق حمدالله بنجاح ثم سجل تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 40 قبل أن يُسجل لاعب ضمك الهدف الثالث للنصر بالخطأ في مرماه بالدقيقة 42.
وقلّص ضمك في الشوط الثاني النتيجة بهدف سجله لاعبه إيميليو زيلايا من ركلة جزاء في الدقيقة (51) ولكن عاد النصر للتقدم بهدف رابع سجله لاعبه فينسنت أبو بكر في الدقيقة (80).
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