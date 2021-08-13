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تفاصيل مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد بالمدينة المنورة

تفاصيل مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد بالمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=1013592
المناطق - المدينة المنورة:

يواصل مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد الواقع في الركن الجنوبي الغربي لساحات المسجد النبوي، تقديم سقيا ماء زمزم لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين بالمجان.

وحرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في إدارة السقيا، على تنفيذ المشروع لوصول مياه زمزم لسكان وزوار المدينة المنورة.

وتبلغ مساحة المشروع الجديد حوالي 330م، حيث يحتوي على 3 خزانات من الإستانلس ستيل تبلغ سعتها الإجمالية 290م و2 من خزانات الضغط.

كما يشمل 3 مضخات تغذية للمياه، و2 من فلاتر الإستانلس ستيل، وجهازَي تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى خطين طوليين 350 راجع وتغذية.

وتستقبل إدارة السقيا المستفيدين في الفترتين الصباحية والمسائية وفق التعليمات المحددة في الموقع الإلكتروني، حيث تم توفير حجز موعد عبر الرابط.

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