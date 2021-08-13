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“الموارد البشرية”: ضبط قرب 19 ألف مخالفة خلال عام 1442هـ

“الموارد البشرية”: ضبط قرب 19 ألف مخالفة خلال عام 1442هـ
http://almnatiq.net/?p=1013595
المناطق - واس:

نفّذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام الهجري المنصرم 1442هـ 218 ألف زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها، وأسفرت الزيارات عن رصد نحو 19 ألف مخالفة وتوجيه 400, 19 إنذار للمنشآت المخالفة.

ودعا فرع الوزارة بالمنطقة أصحاب المنشآت إلى ضرورة تطبيق أنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العم، حيث إن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة الرياض، مؤكداً ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

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