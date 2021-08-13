احدث الأخبار

توقيف (8) مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
أبرز المواد
 “الموارد البشرية”: ضبط قرب 19 ألف مخالفة خلال عام 1442هـ
أبرز المواد
 تفاصيل مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 القبض على 22 شخصاً مشتبها بهم في إشعال الحرائق في الجزائر
أبرز المواد
 “النصر” يتغلب على “ضمك” برباعية في مستهل مشواره بالدوري
أبرز المواد
 وزير الطاقة يوافق على نزع ملكية 7 قطع أراضٍ لصالح “الكهرباء” وتعويض أصحابها
أبرز المواد
 مواطن يدعى فصله بسبب طلبه إبراز “توكلنا” من مسؤول بالشركة.. و”الموارد البشرية” تتفاعل
أبرز المواد
 استمرار الأمطار الرعدية والسيول.. حالة الطقس المتوقعة غدًا
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاه إلى 31.3 مليون
أبرز المواد
 حصيلة قتلى السيول في شمال تركيا ترتفع إلى 27
أبرز المواد
 “السومة” يقود تشكيل الأهلي أمام الفيصلي
أبرز المواد
 أمانة الطائف تطلق حملة “صور وأرسل”
أبرز المواد
توقيف (8) مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

توقيف (8) مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

أبرز المواد
“الموارد البشرية”: ضبط قرب 19 ألف مخالفة خلال عام 1442هـ

“الموارد البشرية”: ضبط قرب 19 ألف مخالفة خلال عام 1442هـ

أبرز المواد
تفاصيل مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد بالمدينة المنورة

تفاصيل مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد بالمدينة المنورة

أبرز المواد
القبض على 22 شخصاً مشتبها بهم في إشعال الحرائق في الجزائر

القبض على 22 شخصاً مشتبها بهم في إشعال الحرائق في الجزائر

أبرز المواد

توقيف (8) مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

توقيف (8) مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
http://almnatiq.net/?p=1013599
المناطق - واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة المدينة المنورة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط (7) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين الباكستانية واليمنية وقد طُبِّقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.
وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

“الموارد البشرية”: ضبط قرب 19 ألف مخالفة خلال عام 1442هـ

“الموارد البشرية”: ضبط قرب 19 ألف مخالفة خلال عام 1442هـ
تفاصيل مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد بالمدينة المنورة

تفاصيل مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد بالمدينة المنورة
القبض على 22 شخصاً مشتبها بهم في إشعال الحرائق في الجزائر

القبض على 22 شخصاً مشتبها بهم في إشعال الحرائق في الجزائر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*