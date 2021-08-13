الأهلي والفيصلي يتعادلان في بداية مشوار الدوري

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خطف فريق الفيصلي تعادلا غاليًا، أمام نظيره الأهلي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الأولى بدوري المحترفين.

وسجل اللاعب رومان امالفينتو الهدف الأول للفيصلي في الدقيقة27، قبل أن يتعادل محمد المجحد للأهلي في الدقيقة 37.

وبتلك النتيجة، اكتفى كل فريق بالحصول على نقطة واحدة من اللقاء، في بداية مشوار الفريقين بمسابقة الدوري، ليحتل الأهلي المركز السابع وخلفه الفيصلي بالمركز الثامن.

واختار مدرب الأهلي هاسي تشكيلا مكونا من:

محمد العويس، عبدالله حسون، محمد خبراني، معتز هوساوي، عبد الباسط هندي، نوح الموسى، علي الأسمري، محمد المجحد، عبد الرحمن غريب، عمر السومة.

واختار مدرب الفيصلي باولو تراميزاني تشكيل مكون من:

مصطفى ملائكة، ايقور روسي، رفاييل سيلفا، صالح القميزي، حسين قاسم، هاشم فايق، عبدالعزيز آل شريد، عبدالرحمن الدوسري، جيلرمي، رومان امالفيتانو، جوليو تفاريس.