تقرير: الاستحمام اليومي يُعرض الشخص لعدة مخاطر

المناطق - وكالات:

حذّر تقرير حديث من الاستحمام يومياً كون ذلك يعرّض الشخص لعدد من المخاطر الصحية.

وأبرز التقرير وفقاً لمؤسسة “هارفارد هيلث”، أن مخاطر تلك العادة تتضمن عدم احتفاظ الجلد الطبيعي والصحي على طبقة من الزيت وتوازن البكتيريا “الجيدة”.

ونصح التقرير بالاستحمام بالماء البارد لتحسين الدورة الدموية، ودرء خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ومشاكل القلب.

وتضمنت قائمة المخاطر الصحية التي ذكرتها المؤسسة:

ـ إصابة الجلد بالجفاف أو التهيج أو الحكة

ـ سماح الجلد الجاف المُتشقق للبكتيريا والمواد المُسببة للحساسية باختراق الحاجز، ما يزيد من حدوث التهابات الجلد وردود الفعل التحسسية.

ـ يتسبب الصابون المُضاد للبكتيريا في قتـل البكتيريا الطبيعية، الأمر الذي يخل بتوازن الكائنات الحية الدقيقة على الجلد ويشجع على ظهور كائنات أكثر صلابة.