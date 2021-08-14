العدل تفعل أجهزة ناجز في جميع السجون

المناطق - الرياض:

أكد مدير خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل، منصور العنزي، أن الوزارة فعلت أجهزة الخدمات الذاتية “ناجز” في سجون المملكة كافة.

وأضاف العنزي، في تصريحات إلى “الإخبارية”، أن هذه الخدمة تمكن نزيل السجن بإصدار وكالة لمحامي أو أي أحد من أهله، لافتًا إلى أن هناك مليوني وكالة إلكترونية أصدرت عبر ناجز منذ بداية 2021، لنحو 300 ألف مستفيد، مؤكدًا أن ذلك ساهم في توفير الجهد والوقت بالنسبة لهم.

وتابع أن المقيمين في خارج المملكة يمكنهم استخراج أي وكالة إلكترونيًّا عبر ناجز، وأن الوزارة وفرت خدمة جديدة بالتعاون مع وزارة الخارجية، وهي خدمة الوكالة الإلكترونية في سفارات وقنصليات السفارات السعودية في الخارج.