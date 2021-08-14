أسعار النفط تستقر بعد أسبوع متقلب

المناطق - وكالات:

شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة، استقرارا مقلصة مكاسب أسبوعية متواضعة، في نهاية أسبوع متقلب استمر فيه متغير دلتا لفيروس كورونا سريع الانتشار في التعتيم على توقعات الطلب.

برنت اليوم:

وتم تداول العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط الأميركي بالقرب من 69 دولارًا للبرميل في نيويورك، بعد انخفاضها يوم أمس الخميس. فيما يتداول برنت القياسي عند 71 دولارًا للبرميل.

وأدت موجة كوفيد-19 الأخيرة إلى قيود أكثر صرامة على الحركة في جميع أنحاء العالم، على الرغم من وجود تقييمات متباينة حول تأثيرها.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب لبقية العام، في حين تتوقع مجموعة غولدمان ساكس ضربة عابرة للاستهلاك.

تأثير دلتا:

وأوقف دلتا ارتفاع أسعار النفط بعد الانتعاش السريع من الوباء في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة، مما ساعد على رفع الأسعار بأكثر من 50% خلال النصف الأول من العام. لكن أكبر مصدر للقلق هو الإجراءات الصارمة في الصين، حيث اتبعت السلطات نهجًا مشدداً لاحتواء تفشي الفيروس على الرغم من وجود أحد أعلى معدلات التطعيم فيها عالميًا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن السوق أمس الخميس، إن الطلب العالمي على النفط “عكس مساره بشكل مفاجئ الشهر الماضي، حيث انخفض بشكل طفيف بعد ارتفاعه بمقدار 3.8 مليون برميل يوميًا في يونيو”.